Visite de la Chapelle d’Avigny, Chapelle d’Avigny, Mailly-la-Ville

Informations pratiques

Visite de la Chapelle d’Avigny 19 et 20 septembre Chapelle d’Avigny Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite de la Chapelle d’Avigny – Journées du Patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la Chapelle d’Avigny à Mailly-la-Ville, exceptionnellement ouverte au public.

Cette année, la visite sera enrichie d’une exposition consacrée à l’apiculture, invitant petits et grands à découvrir l’univers des abeilles, le travail des apiculteurs et les savoir-faire liés au miel.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la « Ronde des bâtiments remarquables », organisée conjointement avec la Chapelle du Beugnon, la Chapelle de Cheuilly et la Grange d’Oudun. Un parcours qui invite les visiteurs à partir à la découverte de plusieurs sites remarquables du territoire, de leur histoire et de leur patrimoine.

Une belle occasion de pousser les portes de la Chapelle d’Avigny, de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique et de profiter des Journées du patrimoine pour parcourir les richesses de nos villages.

Chapelle d’Avigny 89270 Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Cette chapelle dédiée à saint Marc, a été construite au XIXe siècle par l’abbé Zéphirin Beau. Ce curé s’indignait que le village possède quatre cabarets, mais aucun lieu de culte. Il eut l’idée d’élever des abeilles et de vendre leur miel afin d’obtenir une partie des fonds nécessaires. Les vitraux de 1875, dont l’un représente des abeilles, sont du maître-verrier Henri Matthieu. parking sur place.

Visite de la Chapelle d’Avigny – Journées du Patrimoine

©Jean-Paul Barthe