Visite de l’église Saint-Adrien, Église Saint-Adrien, Mailly-la-Ville

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Adrien 19 et 20 septembre Église Saint-Adrien Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La nef de l’église déclarée vétuste par l’évêché en 1863, a été démolie et reconstruite en 1875. Le clocher, quant à lui, datant du XIVe siècle a été rehaussé de 4 mètres au XIXe siècle, et l’ancien presbytère typique du XVIIIe siècle date de 1777.

Venez découvrir ce patrimoine remplie d’histoire et de richesses !

Église Saint-Adrien 89270 Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

La nef de l’église déclarée vétuste par l’évêché en 1863, a été démolie et reconstruite en 1875. Le clocher datant du XIVe siècle a été rehaussé de 4 mètres au XIXe siècle, et l’ancien presbytère du …

©Commune de Mailly-la-Ville