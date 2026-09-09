Visite de la chapelle d’Avigny et exposition sur le miel et les abeilles, Chapelle d’Avigny, Mailly-la-Ville

Informations pratiques

Visite de la chapelle d’Avigny et exposition sur le miel et les abeilles 19 et 20 septembre Chapelle d’Avigny Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située dans une clairière à l’écart du hameau, la chapelle fut érigée sous le vocable de Saint-Marc. Cet édifice à l’architecture néo-gothique présente une façade sobre surmontée d’une élégante flèche. Le plan intérieur est formé d’une nef unique coupée par un transept saillant. Parmi les vitraux datés de 1875 et signés par le maître verrier Henri Mathieu, on peut distinguer une verrière représentant des abeilles. En effet, grâce à l’abbé Beau, le produit de la vente du miel avait permis l’édification de cette chapelle. Venez la visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Exceptionnellement, dans le cadre des journées « Quatre hameaux de l’Yonne – quatre édifices étonnants » une animation sera présentée sur le thème du miel et des abeilles.

Chapelle d’Avigny 89270 Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Cette chapelle dédiée à saint Marc, a été construite au XIXe siècle par l’abbé Zéphirin Beau. Ce curé s’indignait que le village possède quatre cabarets, mais aucun lieu de culte. Il eut l’idée d’élever des abeilles et de vendre leur miel afin d’obtenir une partie des fonds nécessaires. Les vitraux de 1875, dont l’un représente des abeilles, sont du maître-verrier Henri Matthieu. parking sur place.

Située dans une clairière à l’écart du hameau, la chapelle fut érigée sous le vocable de Saint-Marc. Cet édifice à l’architecture néo-gothique présente une façade sobre surmontée d’une élégante Le un…

© Chapelle d’Avigny