Visite de la chapelle de la Trinité, Chapelle de la Trinité, Langoëlan

Informations pratiques

Visite de la chapelle de la Trinité 19 et 20 septembre Chapelle de la Trinité Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle de la Trinité construite au 16e siècle. Elle abrite un mobilier remarquable, dont une statue de la Trinité de grande qualité. Vous pourrez aussi admirer les très belles sablières sculptées.

Chapelle de la Trinité Quénépévan, 56160, Langoëlan Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008300 La chapelle de la Trinité à Langoëlan daterait du XVIème siècle, mais en 1927 elle était en si mauvais état que le recteur l’avait interdite. Depuis le milieu des années 30, des travaux ont été entrepris, et un suivi est fait régulièrement.

La chapelle abrite un mobilier remarquable avec une très belle statue de la Trinité : le Père assis dans un fauteuil tenant la croix où meurt le Fils. Le Saint-Esprit est représenté par la colombe. De part et d’autre se tiennent la Vierge et Saint Joseph. Au mur nord du chœur, Saint Julien à cheval tient les rênes de sa monture. Dans une niche de bois rectangulaire bordée de deux colonnes corinthiennes et d’un entablement se tient le groupe de Saint Yves entre le riche et le pauvre. De belles sablières complètent cet intérieur.

La chapelle de la Trinité ouvre pour les Journées Européennes du Patrimoine. chapelle JEP 2026

PAH des Rohan