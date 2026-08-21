Visite de la chapelle de l’ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Laurent-en-Brionnais

Informations pratiques

Visite de la chapelle de l’ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais 19 et 20 septembre Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la chapelle de l’ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais.

Aujourd’hui désacralisée, la chapelle a été construite en 1901 dans la démarche d’agrandissement du pensionnat. Elle est de style gothique et atteint en son chœur une hauteur de 16 mètres. Elle comporte, outre la nef, un transept saillant à une abside à trois pans plats. On retrouve des baies brisées tréflées caractéristiques du style gothique.

Ninon Vallin est un personnage emblématique du pensionnat puisqu’elle y a effectué sa scolarité. Cette grande cantatrice des années 1920 y retourna plusieurs fois pour faire des dons et faire résonner sa « voix de Rossignol » dans le cloître et la chapelle.

Ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 08 83 16 36 Découvrez ce lieu emblématique du Brionnais, chargé d’histoire. Durant la Révolution, Saint-Laurent abrite et protège un prêtre réfractaire, l’abbé Nicolas Montmessin, qui de 1794 à 1798 évangélise tout le Brionnais. Curé de Saint-Laurent en 1802, il fonde le pensionnat de jeunes filles en 1822. Au fil des années, celui-ci va rapidement se développer et faire la renommée de la commune. Le pensionnat s’est construit au fil des années et se compose aujourd’hui de cinq bâtiments autour d’un cloître. Jusqu’en 1965, ces bâtiments ont abrité une école, un pensionnat où des centaines de jeunes filles ont passé une partie de leur enfance ou de leur adolescence. Cette bâtisse est aujourd’hui une propriété privée. Parking communal.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la chapelle de l’ancien pensionnat de Saint-Laurent-en-Brionnais.

© Adeline Donze