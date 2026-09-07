Visite de la chapelle de Pomeleuc, Chapelle Saint-Mélec, Forges-de-Lanouée

Informations pratiques

Visite de la chapelle de Pomeleuc 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Mélec Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle Saint-Melec date de 1220, elle fut restaurée en 1639 et agrandie au 18e siècle. Le retable du choeur est dominé par la statue de Notre-Dame des fleurs. À l’extérieur on peut voir un calvaire, un if et plus insolite, un ossuaire !

Chapelle Saint-Mélec Pomeleuc, 56120 Les Forges de Lanouée Forges-de-Lanouée 56120 Lanouée Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00121429 La chapelle Saint-Mélec fut trêve puis siège d’une petite paroisse jusqu’en 1791. Les fonds baptismaux, le cimetière et l’ossuaire l’atteste. Fondée vers 1220 par les moines de Saint-Jean-des-Prés, la chapelle fut reconstruite au cours du 17e siècle. Le transept fut ajouté en 1716 et 1718. Il contient deux tableaux respectivement datés de 1717 et 1719 : la cohérence entre l’architecture et le mobilier contenu est ici remarquable. Il en est de même du mobilier de la sacristie, parfaitement accordé à la date 1664 portée par celle-ci.

La chapelle de Pomeleuc sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine. Chapelle JEP 2026

PAH des Rohan