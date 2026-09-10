Visite de l’église de Lanouée, Église Saint-Pierre, Forges de Lanouée

Informations pratiques

Visite de l’église de Lanouée 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette église, dédiée à Saint Pierre-es-Liens est constituée de plusieurs phases de construction, allant du 12e au début du 20e siècle. Venez admirer les vestiges de l’édifice primitif du 12e dans le mur de la nef, les retables en bois du 17e et une grille de choeur en fer forgé de belle facture du 18e siècle.

Église Saint-Pierre Place de l’Église, 56120 Forges de Lanouée, France Forges de Lanouée 56120 Lanouée Morbihan Bretagne 0297753483 https://forgesdelanouee.fr/index.php/tourisme/patrimoine/patrimoine-religieux Petit édifice comportant des vestiges romans (murs occidentaux de la nef) , presque entièrement reconstruit au XVIIIe siècle et remanié au XIXe. La partie la plus ancienne semble être le mur sud de la nef avec son contrefort plat à côté du porche en bois. Le bas-côté nord, avec ses pignons, doit être un agrandissement de la nef primitive datant du XVe siècle. Le portail ouest a dû être refait au XIIIe siècle. La tour carrée amortie par un clocher du XVIIIe siècle doit être une tour romane transformée au XVIIIe. L’église est surélevée avec de hauts emmarchements extérieurs. La sacristie a été installée dans l’ancienne trésorerie.

L’église Saint-Pierre de Lanouée ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Église JEP 2026

PAH des Rohan