Visite de la chapelle du Sacré-Cœur, Chapelle du Sacré-Coeur, Montluçon

Informations pratiques

Visite de la chapelle du Sacré-Cœur 19 et 20 septembre Chapelle du Sacré-Coeur Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Également appelée « chapelle de la Croix-Verte », ce petit joyau architectural construit à l’initiative de Louise-Thérèse de Montaignac, révèle un monde de beauté colorée et apaisante.

Nous devons la réalisation de cette chapelle à Louise-Thérèse de Montaignac, une figure emblématique qui a consacré sa vie à la foi, et fondé l’institut des Oblates du Cœur de Jésus.

Derrière une façade sobre et de lourdes portes de chêne, on découvre un édifice à la beauté sereine, construit entre 1862 et 1864. La nef est rythmée de colonnes jumelées en fonte, peintes en bleu et ornées de fleurs de lys d’or. De somptueux vitraux et fresques complètent l’ensemble.

Chapelle du Sacré-Coeur Place Louise-Thérèse de Montaignac 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://www.oblatesducoeurdejesus.org/fr Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées…

Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses décorations et symboles. Sa construction, voulue par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.

Également appelée « chapelle de la Croix-Verte », ce petit joyau architectural construit à l’initiative de Louise-Thérèse de Montaignac, révèle un monde de beauté colorée et apaisante.

Pascal Feniet