Visite de la chapelle et du verger conservatoire Rdv devant la chapelle Mugron

Chantal, passionnée d’histoire locale, vous raconte l’historique de cette chapelle atypique du XIXè s. En face, découvrez le verger conservatoire (vignes et arbres fruitiers).

Chantal, passionnée d’histoire locale, vous raconte l’historique de cette chapelle atypique. Alors qu’un décret fait des cimetières la propriété des communes et interdit les inhumations dans l’enceinte des bourgs, le Conseil municipal de Mugron vote en 1804 l’agrandissement du cimetière. Le curé fait appel aux fidèles pour le financer, les paroissiens qui y contribueraient pourraient, s’ils le souhaitent, y être enterrés. La chapelle du cimetière est construite en 1813 et se compose de 2 chapelles séparées la grande chapelle, avec son autel et ses 61 sépultures, et la petite chapelle. C’est ainsi qu’aujourd’hui gisent au sol d’émouvantes pierres tombales.

Chantal vous fera traverser la route pour rejoindre, en face, le verger conservatoire qui expose des cépages de vignes et plusieurs variétés d’arbres fruitiers. .

Chantal, passionate about local history, will tell you the history of this atypical 19th century chapel. Opposite, discover the conservatory orchard (vines and fruit trees).

