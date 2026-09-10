Visite de la chapelle Notre-Dame de Carmès, Chapelle Notre-Dame de Carmès, Neulliac

Informations pratiques

Visite de la chapelle Notre-Dame de Carmès 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Carmès Morbihan

Visite libre ou guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Notre-Dame de Carmès figure parmi les chapelles les plus vastes et les plus riches du département du Morbihan. On peut y admirer, en particulier, des lambris peints du 18e siècle, représentant le Rosaire et ceux datant du 15e siècle, mis au jour lors de travaux de restauration. Ils montrent le martyre de sainte Catherine d’Alexandrie et un choeur d’anges musiciens. Les bénévoles de l’association des amis de la chapelle vous attendent pour une visite guidée.

Chapelle Notre-Dame de Carmès Carmès, 56300, Neulliac Neulliac 56300 Morbihan Bretagne https://www.carmes.org/ https://www.neulliac.fr/patrimoine/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091462 Le porche occidental et la nef datent du 16e siècle. Les croisillons et le chœur ont été entièrement refaits en 1768. Les parties hautes du clocher ont été refaites au 18e siècle. La chapelle est un édifice de plan en croix latine. Sur la façade Est, la porte d’entrée présente une ouverture en arc brisé et moulure en accolade. Le gâble est surmonté d’une croix à chou frisé. Entre les moulures, sculptures de pampres. Ce porche est surmonté d’une tour carrée formant le clocher. La chapelle est couverte d’une charpente dont le lambris porte des peintures de la fin du 18e siècle représentant les scènes principales de la vie du Christ (les 15 mystères du Rosaire).

C’est un édifice classé MH depuis 1980 de même que la fontaine.

Lors des travaux de restauration en 1984, une voûte lambrissée a été découverte sous la voûte XVIIIe. Les lambris peints datent de l’édification de la chapelle au XVe. Ils représentent des scènes de la vie de Catherine d’Alexandrie entourée d’anges musiciens. Le style rappelle fortement les écoles Flamandes et Italiennes de l’époque. Ces lambris restaurés sont exposés sur une voûte construite au 1er étage de la sacristie de la chapelle.

Des travaux de restauration des retables, des boiseries du chœur, des bras de transept et des statues ont été réalisés.

La chapelle Notre-Dame de Carmès sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine chapelle lambris peints

Mairie de Neulliac