Visite de la Chapelle Saint-Gonvel, Chapelle Saint-Gonvel, Landunvez

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint-Gonvel 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Gonvel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle est ouverte à la visite libre les samedi et dimanche de 10h à 18h.

A titre d’information, le 20 septembre est le jour du Pardon de Saint-Gonvel.

Chapelle Saint-Gonvel rue Saint-Gonvel, 29840, Landunvez Landunvez 29840 Finistère Bretagne https://www.chapelleslandunvez.fr/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/retable-de-la-chapelle-saint-gonvel-de-landunvez Aujourd’hui nichée dans un écrin de verdure près du port d’Argenton sur la commune de Landunvez, la chapelle St Gonvel, qui date du XVIe siècle, était très vénérée par les marins et pêcheurs.

Fermée durant de nombreuses années, d’importants travaux de restauration y ont été réalisés depuis 2019 : murs extérieurs et intérieurs, porte et fenêtres, cloche et clocheton, retable et ses statues… Ce dernier est le joyau de la chapelle. Datant du XIXe siècle, le retable est orné de faux marbres, d’une élégante frise de fleurs et d’oiseaux, et de niches en trompe-l’œil où trois statues en bois polychrome (Saint Thomas montrant ses plaies, Vierge à l’Enfant et Saint Gonvel, tout juste restauré en 2023), viennent de retrouver leurs places .

A l’extérieur, le calvaire monumental, en gradins, semblable à celui de la pointe Saint-Mathieu, remonte vraisemblablement au Moyen-Age, et trône au milieu de cet espace qui était l’ancien cimetière entourant la chapelle.

Depuis 2022, le pardon est à nouveau célébré, comme autrefois, le 3e dimanche de septembre.

La chapelle est ouverte à la visite libre les samedi et dimanche de 10h à 18h.

ASCL