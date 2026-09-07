Visite libre de la Collégiale de Kersaint, Collégiale Notre-Dame de Kersaint, Landunvez

Informations pratiques

Visite libre de la Collégiale de Kersaint 18 – 20 septembre Collégiale Notre-Dame de Kersaint Finistère

Visite libre tout le weekend / Présence possible de membres de l’Association de Sauvegarde des Chapelles de Landunvez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Collégiale Notre-Dame de Bon-Secours est ouverte à la visite libre les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Collégiale Notre-Dame de Kersaint Kersaint, 29840, Landunvez Landunvez 29840 Parcuncuff Finistère Bretagne https://www.chapelleslandunvez.fr/chapelle-de-kersaint Kersaint, « village des Saints », doit son nom à l’histoire de Saint Tanguy et de Sainte Haude, enfants de Gaion du Chastel, seigneur de Trémazan (voir les ruines du château).

En 1518, la chapelle dédiée à Sainte Haude fût élevée par les du Chastel au rang de collégiale desservie par six moines.

Pendant des siècles, le sanctuaire de Kersaint fût l’objet d’une grande dévotion populaire drainant des pèlerins de toute la région, en particulier à l’occasion du Pardon de l’ascension et celui de l’assomption (15 août).

La Collégiale Notre-Dame de Bon-Secours est ouverte à la visite libre les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

ASCL