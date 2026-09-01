Informations pratiques

Sainte-Marie

Visite de la chapelle Saint-Jean d’Epileur avec rallye pédestre et atelier de géobiologie.

Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Classée monument historique, la chapelle frairienne du XIVe siècle renferme des fresques du Moyen Age, exceptionnelles pour l’Ille-et-Vilaine, et sa charpente peinte de chevrons, de damiers et d’hermines est remarquable.

Sont également proposés un rallye pédestre ludique (durée 1h / démarrage à toute heure) et un atelier d’initiation à la géobiologie (sur inscription 06 14 12 79 25 / 06 10 47 12 07). .

Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 48 72 21

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English :

L’événement Visite de la chapelle Saint-Jean d’Epileur avec rallye pédestre et atelier de géobiologie. Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DE REDON