Visite de la chapelle St Aubin de Chateaupanne, Chapelle saint-Aubin de Chateaupanne, Montjean-sur-Loire

Informations pratiques

Visite de la chapelle St Aubin de Chateaupanne 19 et 20 septembre Chapelle saint-Aubin de Chateaupanne Maine-et-Loire

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visites de la chapelle St Aubin, monument historique inscrit, restauré, entretenu et animé par l’association pour la protection des sites et monuments de Montjean-sur-Loire (APSMM) :

Samedi 19 septembre de 10h30 à 18h30 & dimanche 20 septembre de 10h30 à 18h30 : visites libres.

Dimanche 20 septembre l’après-midi, visites commentées possibles par un membre de l’association, suivant les demandes.

Par ailleurs nous vous invitons à compléter votre visite par la découverte des abords de la chapelle St Meen (en ruine), à 300 mètres au nord de la chapelle St Aubin.

Chapelle saint-Aubin de Chateaupanne Chapelle saint-Aubin de Chateaupanne, route de St Méen, Montjean-sur-Loire 49570 MAUGES SUR LOIRE Montjean-sur-Loire 49570 Montjean-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 83 94 82 55 Ancienne église paroissiale et du prieuré-cure de Chateaupanne Depuis Montjean sur Loire la chapelle St Aubin est située à 4 km en direction de Chalonnes sur Loire. Après la carrière, à 3,5 km prendre à gauche la route de St Méen.

Visites de la chapelle St Aubin, monument historique inscrit, restauré, entretenu et animé par l’association pour la protection des sites et monuments de Montjean-sur-Loire (APSMM) :

©APSMM-J.GUERIN