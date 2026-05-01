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Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre

Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre

Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Chocolaterie confiserie Lafiteau

Adresse : 11 rue Pasteur

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle

Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 11:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Le Collectif souletin vous invite à découvrir le travail de Gwenaëlle, chocolatière à Mauléon.
Elle vous présentera la fabrication du cacao, vous expliquera, également, le mode de travail. Vous réaliserez, ensuite, votre propre tablette de chocolat. Les places sont limitées. Sur inscription après adhésion à l’association.   .

Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 

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English : Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle

L’événement Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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