Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre
Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre jeudi 21 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle
Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 11:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le Collectif souletin vous invite à découvrir le travail de Gwenaëlle, chocolatière à Mauléon.
Elle vous présentera la fabrication du cacao, vous expliquera, également, le mode de travail. Vous réaliserez, ensuite, votre propre tablette de chocolat. Les places sont limitées. Sur inscription après adhésion à l’association. .
Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
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English : Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle
L’événement Visite de la chocolaterie de Gwenaëlle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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