Visite de La Cité de l’Habitat Provisoire, Cité de l’Habitat Provisoire – Domaine de Soye, Plœmeur

Informations pratiques

Visite de La Cité de l’Habitat Provisoire 19 et 20 septembre Cité de l’Habitat Provisoire – Domaine de Soye Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du site par les bénévoles de l’association.

Maisons en bois destinées à loger les sinistrés de la Seconde Guerre mondiale, les baraques sont, avant d’abriter des familles venues y trouver refuge, des maisons en kit à l’architecture novatrice et singulière conçues pour être montées rapidement dans les zones ayant subi une catastrophe.

Cité de l’Habitat Provisoire – Domaine de Soye allée du front populaire, 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne http://soye.org https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000079 La Cité de l’Habitat Provisoire est constituée de quatre baraques, pavillons temporaires exigés après la seconde guerre mondiale, afin de loger les sinistrés lors de la Reconstruction.

Les baraques sont intégralement meublées et permettent de restituer l’ambiance et les conditions de vie à la fin des années 1940.

Un patrimoine et une histoire unique au pays de Lorient

© mémoire de Soye