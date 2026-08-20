Visite de la Cité de l’habitat provisoire de Soye, Cité de l’Habitat Provisoire – Domaine de Soye, Plœmeur
samedi 19 septembre 2026 · Cité de l'Habitat Provisoire - Domaine de Soye · Plœmeur
Informations pratiques
Visite de la Cité de l’habitat provisoire de Soye 19 et 20 septembre Cité de l’Habitat Provisoire – Domaine de Soye Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des 100 ans du patronage laïque de Lorient (PLL) installé à Soye en 1926, exposition extérieure de photographies historiques sur les traces des premiers centres de loisirs, il y a un siècle.
Ouverture exceptionnelle de l’orangerie de Soye, centre de loisirs du PLL et exposition sur Emmanuel Svob.
Cité de l’Habitat Provisoire – Domaine de Soye allée du front populaire, 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne http://soye.org https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000079 La Cité de l’Habitat Provisoire est constituée de quatre baraques, pavillons temporaires exigés après la seconde guerre mondiale, afin de loger les sinistrés lors de la Reconstruction.
Les baraques sont intégralement meublées et permettent de restituer l’ambiance et les conditions de vie à la fin des années 1940.
Dans le cadre des 100 ans du patronage laïque de Lorient (PLL), installé à Soye en 1926, exposition extérieure de photographies historiques sur les traces des premiers centres de loisirs
©Ville de Lorient
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