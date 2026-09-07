Ouverture de l’Orangerie de Soye, Orangerie de Soye, Plœmeur

Informations pratiques

Ouverture de l’Orangerie de Soye 19 et 20 septembre Orangerie de Soye Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de son centenaire le Patronage Laïque de Lorient invite les visiteurs à venir découvir l’Orangerie, bâtiment construit en 1927, restauré en 1987 pour les besoins des centres de loisirs et d’une école de plein-air.

Orangerie de Soye rue Galilée, 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne https://www.pllorient.org/web/actus-des-accueils-loisirs-sejours/18-accueil-de-loisirs-et-sejours/20-l-orangerie-de-soye Le domaine de Soye est constitué à la fin du XVIIIe siècle par un armateur de la dernière Compagnie des Indes.

Il voit naitre en 1816 l’ingénieur des constructions navales Henri Dupuy de Lôme, mis à l’honneur dans le cadre des 400 ans de la marine par le musée national de la marine.

Le site d’architecture classique est planté de plus de 1500 arbres d’alignement et reprend à Lorient les codes des Malouinières. En 1841 il est marqué par le passage de la tristement célèbre empoisonneuse Hélène Jégado, et est revendu à la famille de Solminihac qui le conserve jusqu’en 1925, date de son achat par la ville de Lorient.

S’y développe alors une cité scolaire et extra-scolaire remarquable avec une école de plein-air (EPA), des centres « aérés », une auberge de jeunesse. Le site sera visité par Cécile Brunscwhick et Jean Zay en juin 1937 et novembre 1936. Un aérium construit en 1927 semble être le 1er bâtiment construit en France pour les besoins spécifiques d’une EPA.

Après la Seconde Guerre mondiale, où il et occupé par les chauffeurs de l’organisation Todt, le site devient le lieu de construction et de refuge pour environ 4000 sinistrés lorientais. 307 baraques (pavillons provisoires en bois) sont érigés et habités entre 1945 et 1985 sur les lieux, créant une véritable communauté sur un site autonome avec commerces, écoles…

A partir des années 1990, le lieu est de nouveau affecté aux centres de loisirs. Le manoir est victime d’un incendie en 1988 et demeure ruiné depuis.

En 2002 l’association Mémoire de Soye est crée afin de documenter, entretenir et conserver le patrimoine des lieux. Parmi nos réalisations : – expositions, publications, réhabilitation du potager de 1786, démontage et relocalisation de 4 baraques transformées en musée et protégées M.H…

Dans le cadre de son centenaire, le Patronage Laïque de Lorient invite les visiteurs à venir découvrir l’Orangerie.

mémoire de Soye©