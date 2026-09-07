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Visite de la Cité Scolaire Chaptal, lycée Chaptal, Paris

samedi 19 septembre 2026 · lycée Chaptal · Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
lycée Chaptal
Adresse
45 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Visite de la Cité Scolaire Chaptal Samedi 19 septembre, 13h30 lycée Chaptal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite libre de la Cité scolaire Chaptal et de son musée.

lycée Chaptal 45 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France https://www.amisdumuseechaptal.com Visite libre et parcours historique de la Cité Scolaire Chaptal et de son musée. visite libre
Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite
Visite libre

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