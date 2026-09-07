Visite de la Cité Scolaire Chaptal, lycée Chaptal, Paris

Informations pratiques

Visite de la Cité Scolaire Chaptal Samedi 19 septembre, 13h30 lycée Chaptal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite libre de la Cité scolaire Chaptal et de son musée.

lycée Chaptal 45 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France https://www.amisdumuseechaptal.com Visite libre et parcours historique de la Cité Scolaire Chaptal et de son musée. visite libre

Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite

Visite libre