AGENDA · Paris
Visite de la Cité Scolaire Chaptal, lycée Chaptal, Paris
samedi 19 septembre 2026 · lycée Chaptal · Paris
Informations pratiques
Visite de la Cité Scolaire Chaptal Samedi 19 septembre, 13h30 lycée Chaptal Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Visite libre de la Cité scolaire Chaptal et de son musée.
lycée Chaptal 45 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France https://www.amisdumuseechaptal.com Visite libre et parcours historique de la Cité Scolaire Chaptal et de son musée. visite libre
Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite
Visite libre
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