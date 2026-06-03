Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac Fursac jeudi 9 juillet 2026.

Fursac

Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac

Lieu-dit Paulhac Fursac Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Commanderie Templière du XIIIème siècle typique du gothique rural unique en Limousin. Ses grandes fresques constituent l’expression la plus aboutie de la spiritualité des Templiers… Venez découvrir la Commanderie Templière et la Chapelle des Hospitaliers (fresques et sculptures XIII et XVème siècle).

Chaque jeudi du 09 Juillet au 13 Août à 10h 30. Tarifs adultes 5 €uros, 12 ans 4 €uros. INSCRIPTION Office de Tourisme au 05 55 62 68 35. .

Lieu-dit Paulhac Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac

L’événement Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac Fursac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse