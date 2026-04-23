Visite de la coopérative Unicoque et des vergers de noisetiers Boutique Koki Cancon

Cancon

Visite de la coopérative Unicoque et des vergers de noisetiers

Boutique Koki 28 rue de la République Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite des vergers et de l’usine pour découvrir toutes les étapes du tri et conditionnement de la noisette où qualité et rigueur sont les maîtres mots. Vous finirez votre visite par une dégustation.

Nombre de places limitées, réservation (en ligne) obligatoire.

Durée de la visite 2 heures.

Découvrez l’histoire de la coopérative Unicoque créée en 1979 à Cancon et qui a réussi le pari incroyable de fédérer la quasi totalité de la production française de noisettes (98%). Ainsi, elle se hisse à hauteur de 50% des parts du marché des européen de la noisette vendue dans sa coquille.

Découvrez à travers son unité de production l’histoire des 350 producteurs. Ils construisent jour après jour, avec les salariés, la coopérative Unicoque pour défendre le fruit de leur travail les noix et les noisettes produites en France.

Visite complète sur la production de la noisette le verger, le site industriel.

Dégustation à l’issue de la visite.

Réservation (en ligne) obligatoire. Nombre de places limité.

Durée de la visite 2 heures. .

Boutique Koki 28 rue de la République Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 15 98

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English : Visite de la coopérative Unicoque et des vergers de noisetiers

Visit the orchards and factory to discover all the stages of hazelnut sorting and packaging, where quality and rigor are the watchwords. The tour ends with a tasting session.

Limited number of places, online reservation required.

Length of visit: 2 hours.

L’événement Visite de la coopérative Unicoque et des vergers de noisetiers Cancon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides