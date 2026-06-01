Visite de la Digue du Large En face de la Samaritaine Marseille 2e Arrondissement
Visite de la Digue du Large En face de la Samaritaine Marseille 2e Arrondissement samedi 27 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Visite de la Digue du Large
Du 27/06 au 05/09/2026 le mercredi et samedi de 8h30 à 10h.
Rendez-vous sur place à partir de 8h
Réservation obligatoire et détail des jours et horaires sur www.marseille-tourisme.com/experience/. En face de la Samaritaine 4, quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 08:30:00
fin : 2026-09-05 10:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Une visite inédite de la Digue du Large.
Dans le cadre de l’Été Marseillais, profitez d’une visite commentée de l’histoire du port de Marseille à bord d’un bateau au départ du Vieux-Port.
Une escale sur la Digue du Large permettra aux visiteurs d’admirer la vue sur Marseille depuis la mer et de découvrir cette structure emblématique.
Située à l’entrée du port de Marseille, la Digue du Large est un ouvrage maritime d’une importance cruciale tant pour l’histoire que pour l’économie de la ville. Elle a été construite dans le but de protéger le port des assauts de la mer et d’offrir un abri sûr aux nombreux navires qui y transitent.
Le mercredi et le samedi de 8h30 à 10h.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Informations pratiques
► Toute personne à bord (y compris les enfants en bas âge) doit faire l’objet d’une réservation.
► Il peut faire chaud sur la Digue et il n’y a pas d’ombre. Prévoir en conséquence chapeau, lunettes, crème solaire et eau.
Prévoir également des chaussures confortables, car le sol est irrégulier.
► L’accès PMR et poussettes est possible, toutefois la circulation sur les pavés est difficile.
Merci de signaler un besoin d’accès en fauteuil roulant en amont à booking@marseille-tourisme.com
► Sur la digue, merci de ne pas manger, jeter des déchets ou plonger.
► Chien non admis (excepté chien d’assistance) .
En face de la Samaritaine 4, quai du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A unique tour of the Digue du Large.
L’événement Visite de la Digue du Large Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille
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