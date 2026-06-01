Visite de la Digue du Large En face de la Samaritaine Marseille 2e Arrondissement samedi 27 juin 2026.

Marseille 2e Arrondissement

Visite de la Digue du Large

Du 27/06 au 05/09/2026 le mercredi et samedi de 8h30 à 10h.

Rendez-vous sur place à partir de 8h

Réservation obligatoire et détail des jours et horaires sur www.marseille-tourisme.com/experience/. En face de la Samaritaine 4, quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-09-05 10:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une visite inédite de la Digue du Large.

Dans le cadre de l’Été Marseillais, profitez d’une visite commentée de l’histoire du port de Marseille à bord d’un bateau au départ du Vieux-Port.



Une escale sur la Digue du Large permettra aux visiteurs d’admirer la vue sur Marseille depuis la mer et de découvrir cette structure emblématique.



Située à l’entrée du port de Marseille, la Digue du Large est un ouvrage maritime d’une importance cruciale tant pour l’histoire que pour l’économie de la ville. Elle a été construite dans le but de protéger le port des assauts de la mer et d’offrir un abri sûr aux nombreux navires qui y transitent.



Le mercredi et le samedi de 8h30 à 10h.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.





Informations pratiques



► Toute personne à bord (y compris les enfants en bas âge) doit faire l’objet d’une réservation.



► Il peut faire chaud sur la Digue et il n’y a pas d’ombre. Prévoir en conséquence chapeau, lunettes, crème solaire et eau.

Prévoir également des chaussures confortables, car le sol est irrégulier.



► L’accès PMR et poussettes est possible, toutefois la circulation sur les pavés est difficile.

Merci de signaler un besoin d’accès en fauteuil roulant en amont à booking@marseille-tourisme.com



► Sur la digue, merci de ne pas manger, jeter des déchets ou plonger.



► Chien non admis (excepté chien d’assistance) .

En face de la Samaritaine 4, quai du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A unique tour of the Digue du Large.

L’événement Visite de la Digue du Large Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille