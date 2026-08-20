Visite de la Ferme de Jeu – conservatoire du patrimoine rural, Ferme de Jeu, Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Visite de la Ferme de Jeu – conservatoire du patrimoine rural 19 et 20 septembre Ferme de Jeu Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dans une ancienne ferme, Lionel et Corinne Bregeard ont rassemblé outils et matériels anciens pour en faire un conservatoire du patrimoine rural.

Cette année une exposition dans la ferme met en valeur les outils de la vogne et les métiers de vigneron et de tonnelier.

Ferme de Jeu lieu dit Jeu 86260 Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les outils de la vigne. Le vigneron et le tonnelier

Association VGCA