Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou
mardi 20 octobre 2026 · Les Cerfs de la Fardellière · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière
Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:15:00
fin : 2026-10-27 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !
VISITE DE LA FERME POUR LES FAMILLES
Les Mardis matins des vacances scolaire de la zone B, sur réservation.
Partez pour une balade ludique au cœur de la nature à la découverte des cerfs, des biches et leurs faons. Avec le livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, lancez vous à la quête des trésors naturels de la ferme. Prolongez cet instant en réservant votre panier pique-nique de produits 100% fermiers et locaux, vous pourrez partager ce repas au bord de l’eau.
Visite + Dégustation 10h15 à 12h00
• 10h15 Rendez-vous à la ferme.
• 10h30 Visite guidée, balade nature, chasse aux trésors naturels. Livret Bichon-Bichette offert.
• 12h00 Dégustation des produits de la ferme. Vente directe à la boutique.
Panier Pique-nique en option 12h15 à 13h30 (Juillet et août, sur réservation selon disponibilité)
• 12h15 Panier Pique-nique de produits fermiers et locaux avec accès privilégié à l’espace pique-nique.
3 Casse-croûtes pain aux céréales Rillettes de cerf Saucisson de cerf Chèvre/miel.
Crudités et fruits frais de saison à croquer Tomates, pastèque, fraises.
Fondant au chocolat maison. Buvette locale (boissons non comprises).
VISITE POUR LES GROUPES (20 personnes et +)
Date au choix du 1/04 au 1/11, sur réservation selon nos disponibilités.
Demandez votre devis par mail où au 02 41 45 41 01.
La formule comprend
La visite guidée et la dégustation + Un livret Bichon-bichette pour les enfants + Une petite surprise !
La formule ne comprend pas
Le pique-nique, en option. Les boissons, buvette locale sur place.
Gratuit pour les moins de deux ans
Tarif visite + de 2 ans 6€ / pers
Tarif panier pique-nique (juillet et août) 14€ / adulte 10€ / enfant .
Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An original idea for a fun outing for the whole family in the middle of nature and animals!
L’événement Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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