Visite de la ferme du Foie gras (ferme et pâtes) Birouca Mugron

Joël et Benoit vous accueillent sur leur ferme familiale et vous présentent l’élevage de canard et leur production de pâtes artisanales. Dégustation offerte à l’issue de la visite.

Ambassadeurs du Tourisme Gourmand landais, Joël et Benoit vous accueillent sur leur ferme familiale et vous présentent l’élevage de canard et leur production de pâtes artisanales.

Depuis 4 générations, au cœur des Landes, en Chalosse, ils vivent de leur passion dans le respect du travail, du bien être animal et de l’environnement. L’élevage, la fabrication d’aliments issus exclusivement de leurs cultures (maïs, colza, blé, tournesol, pois et féverole) et le gavage au maïs grain entier pratiqués encore sur la ferme, vous garantissent des produits sains (sans antibiotiques, sans OGM). La gamme de produits traditionnels et naturels reste inchangée depuis 30 ans pour vous apporter le meilleur goût. Dégustation offerte à l’issue de la visite.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

English :

Joël and Benoit welcome you to their family farm, where they show you how they raise ducks and produce artisanal pasta. Tasting offered at the end of the visit.

Reservations required at Terres de Chalosse tourist office

