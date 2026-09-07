Visite de la ferme du Virolois, Ferme du Virolois, Tourcoing

Informations pratiques

Visite de la ferme du Virolois Samedi 19 septembre, 15h00 Ferme du Virolois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite découverte de la ferme du Virolois avec dégustation du jus de pommes « fait maison »

Par les propriétaires

Samedi à 15h (durée : 1h)

Sans réservation

Ferme du Virolois 207 rue du Virolois Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte de la ferme du Virolois avec dégustation du jus de pommes « fait maison »

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