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Visite de la ferme du Virolois, Ferme du Virolois, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Virolois · Tourcoing

Visite de la ferme du Virolois, Ferme du Virolois, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ferme du Virolois
Adresse
207 rue du Virolois
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite de la ferme du Virolois Samedi 19 septembre, 15h00 Ferme du Virolois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite découverte de la ferme du Virolois avec dégustation du jus de pommes « fait maison »
Par les propriétaires

Samedi à 15h (durée : 1h)
Sans réservation

Ferme du Virolois 207 rue du Virolois Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de la ferme du Virolois avec dégustation du jus de pommes « fait maison »

© DR

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