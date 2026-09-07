AGENDA · Tourcoing
Visite de la ferme du Virolois, Ferme du Virolois, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Virolois · Tourcoing
Informations pratiques
Visite de la ferme du Virolois Samedi 19 septembre, 15h00 Ferme du Virolois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite découverte de la ferme du Virolois avec dégustation du jus de pommes « fait maison »
Par les propriétaires
Samedi à 15h (durée : 1h)
Sans réservation
Ferme du Virolois 207 rue du Virolois Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de la ferme du Virolois avec dégustation du jus de pommes « fait maison »
© DR
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