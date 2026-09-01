Informations pratiques

Lucé

Visite de la ferme pédagogique des Carreaux

Impasse Paul Claudel Lucé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la ferme pédagogique de la Ville de Lucé et tous ses animaux. Un écrin de verdure de 3,5 hectares en plein cœur d’une zone pavillonnaire.

Promenez-vous librement dans la ferme pédagogique des Carreaux, à la découverte de Pilou le lapin, Ciboulette la truie, Chouquette ou Nougatine les chèvres, et près de 200 autres animaux du terroir ainsi que quelques surprises un peu plus exotiques. Venez rencontrer les 2 agents communaux qui veillent et s’occupent de la ferme et de ses habitants. .

Impasse Paul Claudel Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Discover the City of Lucé’s educational farm and all its animals. A 3.5-hectare green oasis right in the heart of a residential neighborhood.

L’événement Visite de la ferme pédagogique des Carreaux Lucé a été mis à jour le 2026-08-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES