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Visite de la forge Valentin entièrement rénovée, Forge Valentin, Outines

samedi 19 septembre 2026 · Forge Valentin · Outines

Visite de la forge Valentin entièrement rénovée, Forge Valentin, Outines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Forge Valentin
Adresse
4 bis grande rue 51290 Outines
Ville
51290 Outines
Département
Marne

Visite de la forge Valentin entièrement rénovée Samedi 19 septembre, 10h00 Forge Valentin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Première visite de la forge Valentin suite à sa restauration complète via la Fondation du Patrimoine et la région Grand Est. Exposition de tous les outils d’époque d’une forge et d’un atelier de maréchal-ferrant, comme il en existait dans tous les villages par le passé.

Forge Valentin 4 bis grande rue 51290 Outines Outines 51290 Marne Grand Est 0673511835 https://forge-valentin-outines.fr https://www.facebook.com/amisdoutines/ Accessible PMR
Première visite de la forge Valentin suite à sa restauration complète via la Fondation du Patrimoine et la région Grand Est.

©NathalieLECOCQ

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