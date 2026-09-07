Visite de la forge Valentin entièrement rénovée, Forge Valentin, Outines
samedi 19 septembre 2026 · Forge Valentin · Outines
Informations pratiques
Visite de la forge Valentin entièrement rénovée Samedi 19 septembre, 10h00 Forge Valentin Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Première visite de la forge Valentin suite à sa restauration complète via la Fondation du Patrimoine et la région Grand Est. Exposition de tous les outils d’époque d’une forge et d’un atelier de maréchal-ferrant, comme il en existait dans tous les villages par le passé.
Forge Valentin 4 bis grande rue 51290 Outines Outines 51290 Marne Grand Est 0673511835 https://forge-valentin-outines.fr https://www.facebook.com/amisdoutines/ Accessible PMR
Première visite de la forge Valentin suite à sa restauration complète via la Fondation du Patrimoine et la région Grand Est.
©NathalieLECOCQ
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