Visite de la Maison du Broutteux, La maison du Broutteux, Tourcoing

Informations pratiques

Visite de la Maison du Broutteux 19 et 20 septembre La maison du Broutteux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite découverte de la maison du célèbre poète tourquennois et présentation de sa rénovation

Par l’association Les Amis de Tourcoing et du Carillon

Samedi et dimanche à 14h30, à 15h15, à 16h, à 16h45, à 17h30 (durée : 45 min)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

La maison du Broutteux 19 rue Jules Watteeuw Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]

Visite découverte de la maison du célèbre poète tourquennois et présentation de sa rénovation

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