Visite de la Maison du Broutteux, La maison du Broutteux, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · La maison du Broutteux · Tourcoing
Informations pratiques
Visite de la Maison du Broutteux 19 et 20 septembre La maison du Broutteux Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite découverte de la maison du célèbre poète tourquennois et présentation de sa rénovation
Par l’association Les Amis de Tourcoing et du Carillon
Samedi et dimanche à 14h30, à 15h15, à 16h, à 16h45, à 17h30 (durée : 45 min)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
La maison du Broutteux 19 rue Jules Watteeuw Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
Visite découverte de la maison du célèbre poète tourquennois et présentation de sa rénovation
© DR
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