Visite de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny

Informations pratiques

Poligny

Visite de la Maison du Comté

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Visite libre à tarif unique

– 5€ pour tous

– Gratuité pour les enfants

Echange avec des professionnels de la filière Comté

Animations gratuite

– Vache à peindre

– Expositions photos

– Mini-fabrication et dégustation gourmande par les Amis du Comté .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Visite de la Maison du Comté

L’événement Visite de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA