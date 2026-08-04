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AGENDA · Poligny

Visite de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Comté · Poligny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison du Comté
Adresse
1 Rue du Comte
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Visite de la Maison du Comté

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Visite libre à tarif unique
– 5€ pour tous
– Gratuité pour les enfants
Echange avec des professionnels de la filière Comté

Animations gratuite
– Vache à peindre
– Expositions photos
– Mini-fabrication et dégustation gourmande par les Amis du Comté   .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

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English : Visite de la Maison du Comté

L’événement Visite de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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