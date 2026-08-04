Visite de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Comté · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Visite de la Maison du Comté
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre à tarif unique
– 5€ pour tous
– Gratuité pour les enfants
Echange avec des professionnels de la filière Comté
Animations gratuite
– Vache à peindre
– Expositions photos
– Mini-fabrication et dégustation gourmande par les Amis du Comté .
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Visite de la Maison du Comté
L’événement Visite de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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