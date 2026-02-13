Visite de la maison Mantin., Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins

Visite de la maison Mantin. Samedi 23 mai, 19h00 Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin Allier

Visite commentée d’un étage de la maison Mantin.

Les collections-phares du musée sont l'égyptologie, l'archéologie régionale, la sculpture médiévale bourbonnaise, les arts décoratifs moulinois du XVIIIe siècle (faïence et coutellerie), l'art académique français 1848-1914. Le musée est complété par la Maison Mantin, maison léguée par son propriétaire, meublée et décorée en 1905.

Nuit européenne des musées

