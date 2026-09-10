Visite de la Plate-Forme romaine, Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine, Fréjus

Informations pratiques

Visite de la Plate-Forme romaine 19 et 20 septembre Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine Var

30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’ensemble monumental de la Plate-Forme romaine, d’une surface de 8100 m², est l’un des sites archéologiques majeurs préservés à Fréjus. Cette visite en exclusivité vous permettra de découvrir les dernières données archéologiques et le projet de mise en valeur achevé en 2026.

Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine 355 avenue du 15e Corps d’Armée 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 45 http://www.ville-frejus.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 67 73 73 »}] Le site de la Plate-Forme romaine est un des vestiges les plus exceptionnels – et pourtant méconnu – de la colonie romaine de Forum Iulii. Etudié par les historiens et les archéologues durant plusieurs campagnes au XIXe et XXe siècles, classé au titre des Monuments historique dès 1886, il est cependant resté inaccessible au public durant plus d’un siècle. Devenu propriété de la ville de Fréjus en 2010, sa restauration et sa mise en valeur a mis en œuvre de 2023 à 2026. Le projet a consisté à mieux connaître, restaurer, protéger et rendre compréhensibles les vestiges de ce vaste édifice antique. Il s’agit en effet de la plus importante demeure de Forum Iulii, sans doute celle d’un édile et de sa famille, développée sur une surface de 6200 m² et comptant pas moins d’une centaine de pièces autour d’une large cour à péristyle, de bains privés, de sols décorés et d’une vaste citerne.

L’ensemble monumental de la Plate-Forme romaine, d’une surface de 8100 m², est l’un des sites archéologiques majeurs préservés à Fréjus. Cette visite en exclusivité vous permettra de découvrir les et…

© Ville de Fréjus