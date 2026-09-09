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AGENDA · Réguisheim

Visite de la plateforme de compostage de Réguisheim (68), AgroLogic, Réguisheim

samedi 19 septembre 2026 · AgroLogic · Réguisheim

Visite de la plateforme de compostage de Réguisheim (68), AgroLogic, Réguisheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
AgroLogic
Adresse
97 Rue de Munchhouse 68890 Réguisheim
Ville
68890 Réguisheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
15 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Visite de la plateforme de compostage de Réguisheim (68) Samedi 19 septembre, 09h00 AgroLogic Haut-Rhin

15 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !
Au programme : présentation du processus de transformation des déchets en compost avec explications sur le devenir de vos déchets organiques. Une occasion unique de comprendre comment vos déchets sont valorisés dans une démarche d’économie circulaire et d’agriculture durable.

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©VEOLIA

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