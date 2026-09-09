Visite de la plateforme de compostage de Réguisheim (68), AgroLogic, Réguisheim
samedi 19 septembre 2026 · AgroLogic · Réguisheim
Informations pratiques
Visite de la plateforme de compostage de Réguisheim (68) Samedi 19 septembre, 09h00 AgroLogic Haut-Rhin
15 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !
Au programme : présentation du processus de transformation des déchets en compost avec explications sur le devenir de vos déchets organiques. Une occasion unique de comprendre comment vos déchets sont valorisés dans une démarche d’économie circulaire et d’agriculture durable.
AgroLogic 97 Rue de Munchhouse 68890 Réguisheim Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-compostage-de-reguisheim-68/sinscrire »}] Plateforme de compostage
Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !
©VEOLIA
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