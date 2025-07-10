Informations pratiques

Munchhausen

Visite de la Réserve Naturelle

Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-12-05

Réputé pour ses richesses naturelles exceptionnelles, le delta de la Sauer représente probablement l’un des derniers sanctuaires pour nombre d’espèces animales et végétales liées aux milieux rhénans. Inscription obligatoire.

Prévoir anti-moustique et vêtements adaptés.

Réputé pour ses richesses naturelles exceptionnelles, le delta de la Sauer représente probablement l’un des derniers sanctuaires pour nombre d’espèces animales et végétales liées aux milieux rhénans. Un garde-animateur du CEN Alsace vous guidera à travers cet espace protégé et vous présentera sa faune, sa flore et la réglementation particulière qui s’y applique. Elle vous permettra d’apprécier des paysages enchanteurs et diversifiés. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Prévoir anti-moustique et vêtements adaptés. .

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

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English :

Renowned for its exceptional natural wealth, the Sauer delta is probably one of the last sanctuaries for many animal and plant species linked to the Rhine environment. Registration required.

Please bring mosquito repellent and appropriate clothing.

L’événement Visite de la Réserve Naturelle Munchhausen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg