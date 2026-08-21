Visite de la Réserve pédagogique, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Informations pratiques

Visite de la Réserve pédagogique 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit, inscription uniquement le jour même sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:10:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:10:00+02:00 – 2026-09-20T16:40:00+02:00

Dans la Réserve, venez découvrir les métiers cachés de la conservation au Muséum de Toulouse.

Étonnez-vous devant les compactus, ces immenses armoires qui servent à ranger les merveilleux objets des réserves. Nous vous présenterons quelques objets parmi les 2,5 millions que possède le Muséum !

à partir de 7 ans

séance en Langue des Signes Française le dimanche à 11h10

accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Couvent construit au début du XVIIe siècle. La première messe y est célébrée en 1623. En 1806, l’église devient paroissiale et est légèrement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Le sanctuaire fut agrandi de la sacristie. Cette dernière fut installée d’abord dans une salle derrière le sanctuaire puis, quand cette salle fut prise pour l’installation de l’orangerie du jardin des plantes, la sacristie occupa l’ancienne chapelle de l’Enfant Jésus. En 1820, couvent et cloître devinrent école de médecine puis, en 1861, muséum d’histoire naturelle. Le plan présente une nef unique pourvue de chapelles latérales et un chevet plat. La nouveauté réside dans le décor où la peinture joue un rôle important. Sous le chœur, une crypte en briques voûtée en anse de panier présente un mur nord percé de quatorze niches sur deux niveaux. Trois galeries de l’ancien cloître subsistent. Une fausse galerie a été construite au nord. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

Dans la Réserve, venez découvrir les métiers cachés de la conservation au Muséum de Toulouse.

© Muséum de Toulouse