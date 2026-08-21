Visite de la résidence du Point-du-Jour, Résidence du Point-du-Jour Fernand-Pouillon, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite de la résidence du Point-du-Jour Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Résidence du Point-du-Jour Fernand-Pouillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

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Résidence du Point-du-Jour Fernand-Pouillon 106-108, rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Point du Jour Hauts-de-Seine Île-de-France À l’emplacement des anciennes usines Salmson, Fernand Pouillon, grand bâtisseur des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, édifie plus de 2 200 logements. L’ensemble des immeubles a reçu le label de l’Etat « Architecture contemporaine remarquable ».

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© Saragoussi