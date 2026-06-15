Visite de la résidence Les Coquelicots, Résidence Les Coquelicots, Montreuil-Bellay

Informations pratiques

Visite de la résidence Les Coquelicots Samedi 19 septembre, 14h00, 14h40, 15h20, 16h00 Résidence Les Coquelicots Maine-et-Loire

Limité à 12 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:39:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:39:00+02:00

La résidence Les Coquelicots vous ouvre ses portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir le lieu de vie de nos résidents, le PASA, les activités, les différents espaces thématiques comme l’espace snoezelen ou encore les jardins.

Résidence Les Coquelicots Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 40 22 90 https://www.ch-saumur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnztzZkoJe_SgITRu9_gop88alc7Tb8d5ogfTYGW4nQDd7NA/viewform?usp=header »}] La Résidence Les Coquelicots accueille 91 résidents dans 6 unités sur 2 étages. Cet EHPAD est en direction commune avec le Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles, et a été inauguré en 2025. Parking de la résidence

La résidence Les Coquelicots vous ouvre ses portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir le lieu de vie de nos résidents, le PASA, les activités, les différents espaces comme…

©Service communication – CH de Saumur Longué-Jumelles