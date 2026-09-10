Visite de la résidence pionnière d’habitat coopératif et écologique : Chamarel Les Barges, Chamarel les Barges, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Visite de la résidence pionnière d’habitat coopératif et écologique : Chamarel Les Barges Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Chamarel les Barges Rhône

inscription en précisant le nombre de visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la résidence pionnière d’habitat coopératif et écologique : Chamarel Les Barges

Visite architecture contemporaine début XXI siècle

Visite expliquée du bâtiment, des appartements, des locaux communs, du jardin de la coopérative Chamarel « Les Barges ». Détail des innovations écologiques du bâtiment. Présentation du fonctionnement et des principes d’une coopérative d’habitants.

Créée par des retraités souhaitant « bien vieillir ensemble », cette coopérative d’habitants repose sur plusieurs valeurs et principes : Autogestion, autonomie, solidarité, entraide, lutte contre la spéculation immobilière, écologie, éducation populaire.

La résidence Chamarel Les Barges est située à Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon, inauguré le 29 septembre 2017.

Chamarel les Barges 10 Rue du 19 Mars 1962, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bolliet007@proton.me »}]

Visite de la résidence pionnière d’habitat coopératif et écologique : Chamarel Les Barges

©Ville de Vaulx-en-Velin