Visite de la salle du conseil et du bureau du maire, Hôtel de Ville de Lacanau, Lacanau

Informations pratiques

Visite de la salle du conseil et du bureau du maire Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville de Lacanau Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À cette occasion, l’hôtel de ville accueillera une exposition consacrée à la Première Guerre mondiale, accompagnée de lectures de témoignages de soldats.

En partenariat avec l’Union nationale des combattants.

Hôtel de Ville de Lacanau Avenue de la libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 03 83 03 https://www.lacanau.fr Parking à proximité, garage à vélos, bus

Pour cette occasion, l’Hôtel de Ville accueillera une exposition consacrée à la Première Guerre mondiale avec lecture de témoignages de soldats.

©Ville de Lacanau