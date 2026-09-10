Visite de la Sous-Préfecture de Commercy, Sous-Préfecture de Commercy, Commercy
samedi 19 septembre 2026 · Sous-Préfecture de Commercy · Commercy
Informations pratiques
Visite de la Sous-Préfecture de Commercy 19 et 20 septembre Sous-Préfecture de Commercy Meuse
Inscription obligatoire sur le site de la Préfecture de la Meuse : www.meuse.gouv.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la Sous-Préfecture de Commercy : ses locaux, son parc, sa résidence.
Créneaux des visites : 14h00 / 15h00 / 16h00
Durée des visites : 1h00
Inscription obligatoire sur le site de la Préfecture de la Meuse : www.meuse.gouv.fr
Sous-Préfecture de Commercy 22 avenue Stanislas 55200 Commercy Commercy 55200 Meuse Grand Est [{« link »: « http://www.meuse.gouv.fr »}]
Visite de la Sous-Préfecture de Commercy : ses locaux, son parc, sa résidence.
©Sous Préfecture de Commercy
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