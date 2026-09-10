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Visite de la Sous-Préfecture de Commercy, Sous-Préfecture de Commercy, Commercy

samedi 19 septembre 2026 · Sous-Préfecture de Commercy · Commercy

Visite de la Sous-Préfecture de Commercy, Sous-Préfecture de Commercy, Commercy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sous-Préfecture de Commercy
Adresse
22 avenue Stanislas 55200 Commercy
Ville
55200 Commercy
Département
Meuse
Tarif
Inscription obligatoire sur le site de la Préfecture de la Meuse : www.meuse.gouv.fr

Visite de la Sous-Préfecture de Commercy 19 et 20 septembre Sous-Préfecture de Commercy Meuse

Inscription obligatoire sur le site de la Préfecture de la Meuse : www.meuse.gouv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la Sous-Préfecture de Commercy : ses locaux, son parc, sa résidence.
Créneaux des visites : 14h00 / 15h00 / 16h00
Durée des visites : 1h00
Inscription obligatoire sur le site de la Préfecture de la Meuse : www.meuse.gouv.fr

Sous-Préfecture de Commercy 22 avenue Stanislas 55200 Commercy Commercy 55200 Meuse Grand Est [{« link »: « http://www.meuse.gouv.fr »}]
Visite de la Sous-Préfecture de Commercy : ses locaux, son parc, sa résidence.

©Sous Préfecture de Commercy

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