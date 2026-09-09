Visite de la sous-préfecture de Jonzac et de la résidence de la sous-préfète, Sous-préfecture de Jonzac, Jonzac

Informations pratiques

Visite de la sous-préfecture de Jonzac et de la résidence de la sous-préfète 18 – 20 septembre Sous-préfecture de Jonzac Charente-Maritime

Gratuit. Réservations auprès de l’office de tourisme de Jonzac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

De la résidence des sous-préfets et ses jardins à la salle des gardes, en passant par la fontaine classée Monument historique, découvrez la sous-préfecture de Jonzac, magnifiquement installée au cœur du château de Jonzac.

Visites le matin uniquement (deux départs) :

– vendredi réservé aux scolaires ;

– visites des samedi 19 et dimanche 20 septembre tout public.

Sous-préfecture de Jonzac 4 Rue du Château, 17500 Jonzac Jonzac 17500 La Terrière Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découverte de la sous-préfecture, merveilleusement située au cœur du château de Jonzac.

© Sous-préfecture de Jonzac