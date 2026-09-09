Visite de la sous-préfecture de Jonzac et de la résidence de la sous-préfète, Sous-préfecture de Jonzac, Jonzac
vendredi 18 septembre 2026 · Sous-préfecture de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Visite de la sous-préfecture de Jonzac et de la résidence de la sous-préfète 18 – 20 septembre Sous-préfecture de Jonzac Charente-Maritime
Gratuit. Réservations auprès de l’office de tourisme de Jonzac.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
De la résidence des sous-préfets et ses jardins à la salle des gardes, en passant par la fontaine classée Monument historique, découvrez la sous-préfecture de Jonzac, magnifiquement installée au cœur du château de Jonzac.
Visites le matin uniquement (deux départs) :
– vendredi réservé aux scolaires ;
– visites des samedi 19 et dimanche 20 septembre tout public.
Sous-préfecture de Jonzac 4 Rue du Château, 17500 Jonzac Jonzac 17500 La Terrière Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Découverte de la sous-préfecture, merveilleusement située au cœur du château de Jonzac.
© Sous-préfecture de Jonzac
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