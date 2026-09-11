Visite de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

Visite de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne 19 et 20 septembre Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne Savoie

pièce d’identité obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite inédite d’une institution de la République qu’est la sous-préfecture .

Profitez de cette visite pour contempler les oeuvres d’Inis.

Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne Rue de la-Sous-Préfecture, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 64 07 00 Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne Parking possible dans le centre-ville de Saint Jean de Maurienne, et parking souterrain gratuit.

Visite d’une institution de la République qu’est la sous-préfecture .

Bénédicte Viallet