Visite de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne
samedi 19 septembre 2026 · Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne · Saint-Jean-de-Maurienne
Informations pratiques
Visite de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne 19 et 20 septembre Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne Savoie
pièce d’identité obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite inédite d’une institution de la République qu’est la sous-préfecture .
Profitez de cette visite pour contempler les oeuvres d’Inis.
Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne Rue de la-Sous-Préfecture, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 64 07 00 Sous Préfecture de Saint Jean de Maurienne Parking possible dans le centre-ville de Saint Jean de Maurienne, et parking souterrain gratuit.
Visite d’une institution de la République qu’est la sous-préfecture .
Bénédicte Viallet
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