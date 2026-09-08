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Visite de la station d’épuration d’Avon, Rue du port Valvins, Avon

samedi 19 septembre 2026 · Rue du port Valvins · Avon

Visite de la station d’épuration d’Avon, Rue du port Valvins, Avon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue du port Valvins
Adresse
Port de Avon, 77210 Avon
Ville
77210 Avon
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans Groupes de 10 personnes par visite

Visite de la station d’épuration d’Avon Samedi 19 septembre, 10h00 Rue du port Valvins Seine-et-Marne

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Groupes de 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 16h.
Durée de la visite 1h.

Rue du port Valvins Port de Avon, 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France https://evdr.co/dhves [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/dhves »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, découvrez la station d’épuration d’Avon, en Seine-et-Marne.
Visite guidée

©Veolia

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