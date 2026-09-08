Visite de la station d’épuration d’Avon, Rue du port Valvins, Avon

Informations pratiques

Visite de la station d’épuration d’Avon Samedi 19 septembre, 10h00 Rue du port Valvins Seine-et-Marne

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Groupes de 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 16h.

Durée de la visite 1h.

Rue du port Valvins Port de Avon, 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France https://evdr.co/dhves [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/dhves »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, découvrez la station d’épuration d’Avon, en Seine-et-Marne.

Visite guidée

©Veolia