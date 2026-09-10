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Visite de la station d’épuration de Nangis, Chemin du Tacot, Nangis

samedi 19 septembre 2026 · Chemin du Tacot · Nangis

Visite de la station d’épuration de Nangis, Chemin du Tacot, Nangis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chemin du Tacot
Adresse
Chemin du Tacot, 77370 Nangis
Ville
77370 Nangis
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans Groupes de 10 personnes par visite.

Visite de la station d’épuration de Nangis Samedi 19 septembre, 10h00 Chemin du Tacot Seine-et-Marne

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Groupes de 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 16h.
Durée de la visite 1h.

Chemin du Tacot Chemin du Tacot, 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France https://evdr.co/kcb7j [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/kcb7j »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une visite de la station d’épuration de Nangis, en Seine-et-Marne
Visite guidée

©Veolia

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