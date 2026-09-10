Visite de la station d’épuration de Nangis, Chemin du Tacot, Nangis
samedi 19 septembre 2026 · Chemin du Tacot · Nangis
Informations pratiques
Visite de la station d’épuration de Nangis Samedi 19 septembre, 10h00 Chemin du Tacot Seine-et-Marne
Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Groupes de 10 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 16h.
Durée de la visite 1h.
Chemin du Tacot Chemin du Tacot, 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France https://evdr.co/kcb7j [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/kcb7j »}] Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une visite de la station d’épuration de Nangis, en Seine-et-Marne
Visite guidée
©Veolia
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