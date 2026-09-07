Circuit touristique en bus, Hôtel de ville, Nangis

Informations pratiques

Circuit touristique en bus Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville Seine-et-Marne

Limité à 17 personnes par bus. Compter 2h30 à 3h00 de parcours.

Collations et toilettes sur le parcours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au départ de Nangis, ville historique, partez pour un véritable voyage dans le temps des Gaulois aux Hospitaliers, via un circuit en bus inédit à la découverte de quatre sites du patrimoine : La Croix-en-Brie, site gallo-romain de Châteaubleau, Rampillon et Nangis.

Vous découvrez pourquoi Goupil le Renart est l’emblème de La Croix-en-Brie, vous irez sur la trace des faux-monnayeurs de Châteaubleau sous l’Antiquité, vous apprendrez à décrypter les secrets laissés par les moines hospitaliers, ou encore vous repartirez avec un casque de lunettes 3D pour voir le château médiéval de Nangis en reconstitution virtuelle…

Ce parcours vous invite à traverser les siècles, tout en s’amusant et en mettant la lumière sur les richesses culturelles et historiques du territoire. Une escapade immersive, idéale pour les familles et les amateurs d’histoire et de patrimoine.

INSCRIPTION GRATUITE : https://www.billetweb.fr/bus-touristique

COMPTER 2H30 à 3H00 DE PARCOURS

COLLATIONS ET TOILETTES SUR LE PARCOURS

Hôtel de ville Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 0164605200 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bus-touristique »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/bus-touristique »}] Jeu de plateau Circino : Dans cette chasse aux trésors intergénérationnelle, sans questions, sans connaissances particulières requises, découvrez ou redécouvrez en vous amusant en famille, entre amis, les Trésors de Nangis et de la Seine-et-Marne.

Ateliers en libre accès : coloriages, jeu sur le patrimoine… Maquette du château réalisée par “les familles nangissiennes”.

Affichage des plans de l’étude de M. Corvisier relatifs au château.

Au départ de Nangis, ville historique, partez pour un véritable voyage dans le temps des Gaulois aux Hospitaliers, via un circuit en bus inédit à la découverte de quatre sites du patrimoine : La site…

©CCBN