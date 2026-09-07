Exposition patrimoine CCBN, Espace Culturel La Bergerie, Nangis

Informations pratiques

Exposition patrimoine CCBN 19 et 20 septembre Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de cartes postales anciennes.

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition de cartes postales anciennes