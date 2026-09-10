Informations pratiques

« Zoom sur mon patrimoine » : expo photo et animations 19 et 20 septembre Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez voir l’exposition photo « Zoom sur mon patrimoine », proposée par la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne, en partenariat avec la commune de Nangis. Chaque photo imprimée en grand format fait un zoom sur un monument du territoire. Réussirez-vous à le reconnaître ? Des images, textes et anecdotes vous y aident. Pour tous les âges, des jeux et activités sont proposés pour s’intéresser aux richesses historiques du territoire : expériences en 3D, quiz, puzzles inédits, espaces dessin et lecture.

Information au 07 56 21 37 34

Lieu : galerie d’exposition de Nangis, située Cour Emile Zola, en face de la médiathèque Claude Pasquier

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Venez voir l’exposition photo « Zoom sur mon patrimoine », proposée par la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne, en partenariat avec la commune de Nangis. Chaque photo imprimée en grand fait …

©Bruno Lamy / CCBN