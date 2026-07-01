Visite de la succursale de la Banque de France, Banque de France, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Visite de la succursale de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Banque de France Puy-de-Dôme
15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Vous découvrirez un lieu jamais ouvert au public: les chambres fortes de la Banque de France de Clermont-Ferrand
Dans cet espace, vous seront présentés l’histoire des bâtiments qui se sont succédés sur le site, l’or à la Banque de France, des objets et documents pour vous permettre de comprendre comme la Banque de France a sécurisé ses opérations, ainsi que les activités actuelles de la Banque de France.
Sera aussi proposé une conférence sur un thème non encore défini par un expert de la Banque de France
Banque de France avenue carnot, clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63400 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Succursale de la Banque de France Arrêts de bus Cours Sablon, Boulevard Trudaine, Avenue Carnot
Vous découvrirez un lieu jamais ouvert au public: les chambres fortes de la Banque de France de Clermont-Ferrand
©Banque de France
À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)
- Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes | Festival Europavox 2026 Stade Marcel-Michelin Clermont-Ferrand 3 juillet 2026
- Black Eyed Peas | Festival Europavox 2026 Stade Marcel-Michelin Clermont-Ferrand 4 juillet 2026
- EUROPAVOX 2026 – PDS MARCEL MICHELIN Clermont Ferrand 4 juillet 2026
- Gala aquatique des Perles Rares Stade nautique Pierre-de-Coubertin Clermont-Ferrand 17 juillet 2026
- Sniper | La Coopérative de mai Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand 17 juillet 2026