Visite de la succursale de la Banque de France, Banque de France, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visite de la succursale de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Banque de France Puy-de-Dôme

15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Vous découvrirez un lieu jamais ouvert au public: les chambres fortes de la Banque de France de Clermont-Ferrand

Dans cet espace, vous seront présentés l’histoire des bâtiments qui se sont succédés sur le site, l’or à la Banque de France, des objets et documents pour vous permettre de comprendre comme la Banque de France a sécurisé ses opérations, ainsi que les activités actuelles de la Banque de France.

Sera aussi proposé une conférence sur un thème non encore défini par un expert de la Banque de France

Banque de France avenue carnot, clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63400 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Succursale de la Banque de France Arrêts de bus Cours Sablon, Boulevard Trudaine, Avenue Carnot

Vous découvrirez un lieu jamais ouvert au public: les chambres fortes de la Banque de France de Clermont-Ferrand

©Banque de France