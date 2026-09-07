Visite de la Tour des Bouchers, Tour des Bouchers, Ribeauvillé

Informations pratiques

Visite de la Tour des Bouchers Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Tour des Bouchers Haut-Rhin

Nombre de places limitées, inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Tour des Bouchers, édifice emblématique de plus de 750 ans, est exceptionnellement accessible au public une fois par an lors des Journées du Patrimoine.

Venez arpenter son escalier en colimaçon et profiter de la vue imprenable qui vous attend au sommet !

Attention : l’accès est exigu, cette visite n’est pas recommandée aux personnes souffrant de vertige, ayant des difficultés à marcher, ou ayant des troubles cardiaques.

Inscription obligatoire sur place pendant les heures d’ouverture au public (pas de réservation possible).

Tour des Bouchers 70 Grand’Rue, 68150 Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est Construite en 1290 et rehaussée en 1536, la tour des Bouchers a été menacée de destruction à de nombreuses reprises. Elle culmine à 29 mètres et est aujourd’hui l’emblème de la ville de Ribeauvillé.

La Tour des Bouchers, édifice emblématique de plus de 750 ans, est exceptionnellement accessible au public une fois par an lors des Journées du Patrimoine.

©Ville de Ribeauvillé