Visite de la Tour du Schlossberg, Château du Schlossberg, Forbach

Informations pratiques

Visite de la Tour du Schlossberg Samedi 19 septembre, 10h00 Château du Schlossberg Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La visite de la tour du Schlossberg à Forbach dure environ 30 minutes. Elle propose une découverte de la salle des chevaliers et l’ascension de la tour octogonale de 1891, par un escalier de 118 marches menant à 328 mètres d’altitude, pour un panorama sur toute la région.

Château du Schlossberg Rue du Parc, 57600 Forbach, France Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est 0387850243 https://www.paysdeforbach.com/le-chateau-du-schlossberg Rare vestige lorrain remontant à la période du Moyen-Age, le Château du Schlossberg est devenu aujourd’hui le symbole de la ville de Forbach. Datant du XIIIe siècle, cet édifice de style renaissance est aussi et surtout situé au milieu du parc éponyme, situé sur les hauteurs de la cité, devenu un lieu incontournable des touristes et des familles en quête de verdure et de tranquillité.

Le château fort a une forme polygonale et son sommet culmine à 305 m. Des tours carrées d’angle avec des meurtrières et les restes des demeures accolées à la tour ronde sont encore visibles de nos jours. Tout l’ensemble fut gravement endommagé au cours des combats pour la libération de Forbach de fin novembre 1944 à mars 1945.

Il est désormais possible de visiter la salle des chevaliers avec sa majestueuse cheminée et d’accéder au sommet de la Tour en gravissant les 118 marches, pour jouir d’une vue incomparable sur Forbach et ses alentours. Une exposition sur les objets ADT ainsi que des objets trouvés lors des fouilles est également visible dans la salle des chevaliers.

Visites guidées sur demande à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach.

La visite de la tour du Schlossberg à Forbach dure environ 30 minutes. Elle propose une découverte de la salle des chevaliers et l’ascension de la tour octogonale d e1891 par un escalier de 118 à 328…

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